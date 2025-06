Mondiale per Club, si parte con uno 0-0 per il Miami di Messi. Oggi spicca Atletico Madrid-PSG

15/06/2025 | 10:41:23

Alle 2 di questa notte è partito il Mondiale per Club FIFA, la nuova edizione fortemente voluta da Infantino. Gara inaugurale all’Hard Rock Stadium di Miami, la casa dell’Inter Miami di Messi, Suarez, Busquets, Jordi Alba. La gara inaugurale è finita 0-0, partita però molto scoppiettante con gli egiziani dell’Al Ahli che hanno sbagliato anche un rigore con Trezeguet.

Oggi in campo le prime europee, alle 18, tocca esordire al Bayern Monaco, contro l’Auckland, alle 21, piatto ricco, con la sfida tra Atletico Madrid e i freschi campioni d’Europa del PSG.

Un Mondiale per Club partito con grande attesa, uno scenario meraviglioso come l’Hard Rock Stadium di Miami e ora si entra nel vivo nelle gare dei gironi.

Foto: X Inter Miami