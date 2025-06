Mondiale per Club, il Flamengo stende il Chelsea (in dieci): 3-1. Il Benfica ne fa 6 all’Auckland

20/06/2025 | 22:15:12

Sono appena terminate le sfide del Mondiale per Club. Partiamo dalla sfida delle 18 tra Benfica e Auckland City, dove i portoghesi hanno vinto con un netto 6-0. Una partita interrotta a causa del meteo avverso e ripresa alle 21.20. Prima della sospensione, il Benfica si era portato in vantaggio grazie alla rete di Angel Di Maria dal dischetto. Nella ripresa, il Benfica ha dilagato con le reti di Pavlidis, Renato Sanches e la doppietta di Barreiro, prima della rete definitiva del 6-0 di Angel Di Maria su un altro calcio di rigore. Nell’altra sfida, iniziata alle 20, invece, il Flamengo ha steso il Chelsea per 3-1. Ad aprire le reti, però, sono i Blues con la seconda rete in questo Mondiale di Pedro Neto. Nella ripresa, però, la ribaltano i brasiliani: prima, con la rete di Bruno Henrique, poi con il raddoppio firmato da Danilo. Tre minuti più tardi, il Chelsea rimane anche in dieci uomini per l’espulsione del subentrato Jackson (la sua partita è durata appena quattro minuti). Il punto esclamativo sulla vittoria dei brasiliani arriva all’83’ con la rete di Wallace che firma il 3-1 definitivo.

Foto: Instagram Flamengo