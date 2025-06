Mondiale per Club, il Benfica batte 1-0 il Bayern e vince il girone

24/06/2025 | 23:05:10

Sorpresa nella serata al Mondiale per Club. Il Benfica batte 1-0 il Bayern Monaco, nella gara decisiva per il primo posto nel girone. I bavaresi erano a caccia almeno di un pareggio per qualificarsi primi, lo stesso il Benfica, per qualificarsi e tenere dietro il Boca, impegnato con Auckland City. La compagine portoghese sorprende i bavaresi. La rete decisiva arriva al 13′ con Schjelderup.

Protagonista il portiere del Benfica, Trubin, che salva 4-5 palle gol e regala i 3 punti al Benfica che passa primo e potrebbe sfidare il Chelsea. Secondo posto beffa per il Bayern che sfiderà il Flamengo agli ottavi.

Foto: sito Benfica