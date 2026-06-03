Mondiale, circa l’8% dei giocatori è nato in Francia

03/06/2026 | 17:51:47

La Francia, tra le favorite per la Coppa del Mondo, domina già una speciale classifica dei Mondiali. È la nazione più presente al Mondiale, con ben 99 giocatori nati in Francia, circa 1 convocato su 12. Seguono i Paesi Bassi con 67 e la Germania con 50 atleti. Dei quasi 100 francesi, 76 hanno scelto di giocare sotto un’altra bandiera, mentre ben 3 “galletti” sono nati fuori “dall’Esagono”: Olise in Inghilterra, Samba in Congo e Thuram in Italia. Questo dato, oltre la curiosità, mostra quanto sia vivace il sistema calcistico d’Oltralpe, che da anni è uno dei più vincenti.

Foto: Instagram Francia