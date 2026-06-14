Mondiale, bene la Scozia contro Haiti grazie a McGinn. Montella sbatte due volte contro l’Australia. Ancelotti non va oltre l’x con il Maroco
14/06/2026 | 10:02:09
Nottata ricca di partite nel Mondiale, con la Scozia che vince 1-0 contro Haiti, grazie a McGinn. Mentre gli allenatori italiani non riescono a trovare i tre punti; Montella si deve arrendere ai colpi di Irankunda nel primo tempo e Metcalfe nell’ultima parte di gara, Australia–Turchia 2-0. Invece tra Brasile e Marocco succede tutto nel primo tempo, con Vinicius che risponde al gol di Saibari.
Foto: X Coppa del Mondo