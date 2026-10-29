Monchi difende Sarabia: “È idoneo per questa rosa”

29/10/2026 | 13:22:17

Il direttore generale sportivo dell’Espanyol ha fatto chiarezza sulla fine del rapporto con Manolo González e sulla decisione di affidare la panchina a Eder Sarabia. Il nuovo tecnico, ufficializzato fino al 30 giugno 2028, è stato scelto per provare a invertire la rotta di una squadra in difficoltà e costruire un progetto anche in prospettiva. Monchi, intervenuto in conferenza stampa, ha ringraziato il precedente allenatore per il lavoro svolto, spiegando che i risultati hanno avuto un peso determinante nella decisione. “Voglio innanzitutto ringraziare Manolo per quanto è stato facile lavorare con lui, per la sua dedizione e il suo impegno. Ho soltanto parole di gratitudine per il professionista e per la persona”, ha dichiarato. Il dirigente ha poi risposto alle critiche sulle modalità con cui è arrivata la comunicazione dell’esonero, precisando che il confronto è avvenuto negli spogliatoi e non vicino all’autobus della squadra. “Nel calcio e nella vita c’è un giudice: sono i risultati. Abbiamo cercato di dargli la massima fiducia e il massimo sostegno, nella speranza che la situazione cambiasse, ma non è stato così”, ha spiegato. Monchi ha ammesso anche una parte di responsabilità personale nella separazione: “Sono un direttore sportivo a cui costa molto rinunciare ai propri allenatori, perché credo in loro. In parte è anche un mio fallimento”. Il direttore sportivo ha difeso con convinzione la scelta di Sarabia, individuato come il profilo più adatto alle caratteristiche della rosa e alle idee del club. “Credo che sia l’allenatore idoneo per la squadra che abbiamo e per riuscire a invertire la dinamica dei risultati”, ha affermato. Monchi è consapevole che il nuovo allenatore potrebbe aver bisogno di tempo per trasmettere la propria idea di calcio, basata sul possesso palla e sulla costruzione del gioco. “Per il suo modo di giocare ha bisogno di più tempo rispetto ad altri allenatori, ma non siamo affatto condannati e c’è ancora tempo per cambiare la situazione. Penso che questa rosa abbia le qualità per adattarsi a ciò che Sarabia ha in mente”, ha aggiunto. L’obiettivo immediato resta allontanarsi dalla zona retrocessione, ma il progetto dell’Espanyol guarda anche oltre l’emergenza attuale. “Uscire dalla zona retrocessione è la priorità assoluta. Poi dobbiamo pensare anche a qualcosa in più: prima spegnere l’incendio, successivamente gettare le basi non soltanto per il presente, ma anche per il medio e lungo periodo”, ha spiegato Monchi. Sarabia dovrà scontare ancora due giornate di squalifica ereditate dalla precedente esperienza. Il primo impegno contro il Villarreal sarà quindi affidato a Sergio García, allenatore ad interim, mentre il secondo turno di stop verrà scontato contro il Deportivo. Il debutto in panchina del nuovo tecnico è previsto contro l’Athletic Club a Bilbao. Nel frattempo, l’Espanyol è chiamato a ritrovare risultati e fiducia dopo una fase complicata, con Monchi che ha ribadito la convinzione che Sarabia sia il profilo più coerente con la direzione che il club vuole intraprendere.

Foto: x Monchi