Monchi: “Presto il mercato inizierà a muoversi, provocando un effetto domino”

12/06/2026 | 11:35:49

Da circa un mese Monchi è il nuovo DS dell’Espanyol, una sfida, come ha raccontato ad As, dove l’efficienza deve essere il punto d’incontro tra risorse e ambizioni del club: “Dovremo prendere decisioni molto forti, sapendo che forse lasceremo partire giocatori con un alto potenziale”. Oltre del suo nuovo club, ha parlato della situazione bloccata del mercato: “In generale il mercato è molto fermo, la Coppa del Mondo ci tiene tutti in attesa, ma immagino che protesto inizierà a muoversi e questo provocherà il solito effetto domino”. Il ballo del calciomercato estivo si fa ancora attendere, in attesa della canzone giusta o di chi avrà il coraggio di scendere per primo in pista.

Foto: X Roma