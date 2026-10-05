Monchi: “Pallone d’Oro? Probabilmente lo merita Fabian. È imbattuto da 52 partite con la Spagna”

05/10/2026 | 14:00:07

Il direttore sportivo dell’Espanyol, Monchi, ha parlato alla radio Onda Cero. Queste le sue parole:

“Pallone d’Oro? Ieri ho letto Jesús Navas che diceva che Fabián se lo merita, e non ho letto nessun tifoso del Siviglia che la pensasse così… Probabilmente se lo merita davvero, perché è difficile immaginare che Fabián vinca di più. L’altro giorno mi ha colpito il fatto che sia imbattuto da 52 partite con la nazionale. È assolutamente incredibile, persino più di quello che ha vinto con il PSG. Ed è per questo che non credo che i tifosi del Siviglia debbano essere arrabbiati. Se Fabián è un grande giocatore ed è un tifoso del Betis, che importa? Assolutamente niente”.

Foto: X Siviglia