Moncada: “Non conta la categoria, il Barça B è andato in D e crea comunque giocatori”

18/05/2025 | 20:30:20

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Geoffrey Moncada ha così parlato della retrocessione del Milan U23: “Abbiamo creato il Milan futuro per creare giocatori, quest’anno 7 giocatori del Milan Futuro hanno giocato in Serie A e mai era accaduto all’academy. Importante creare il talento, abbiamo visto che anche il Barça B è andato in D e comunque crea giocatori. Non conta giocare in C o in D”.

Foto: Instagram Milan