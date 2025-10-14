Monaco, si presenta il tecnico Pocognoli: “Voglio un calcio domimante e aggressivo”

14/10/2025 | 17:12:28

Sebastien Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono molto emozionato e ambizioso, ma anche realista rispetto al contesto in cui arrivo: un club magnifico, con tanta storia e grandi obiettivi. Quando penso a questa società, mi viene subito in mente il suo straordinario centro di formazione, che negli anni ha prodotto campioni eccezionali. La crescita dei giovani è un valore che mi sta particolarmente a cuore: anch’io, da ragazzo, ho avuto la fortuna di emergere grazie a una buona accademia in Belgio. Bisognerà lavorare in fretta ma con precisione, essere chiari nelle richieste ai giocatori. Il mio calcio è dominante, con e senza palla: pressing alto, controllo del possesso e transizioni rapide a seconda dell’avversario. Voglio una squadra coraggiosa, che imponga il proprio ritmo”.

Foto: logo Monaco