Momenti di tensione in Ucraina: allarme aereo durante Kryvbas-Shakhtar Donetsk

Sono momenti di grande tensione e paura in Ucraina, dove intorno al’50 è stata interrotta la gara tra Kryvbas e Shakhtar Donetsk per via di un allarme aereo. L’allarme è risuonato in tutta la regione del Dnipropetrovsk, dove si stava giocando il match, che vedeva lo Shakhtar in vantaggio di un gol. Nei giorni scorsi, alcuni bombardamenti russi avevano inoltre colpito l’albergo dove avrebbero dovuto sostare i campioni in carica.

Foto: Instagram Shakhtar