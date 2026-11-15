Mohya racconta la chiamata di Klopp: “Un momento pazzesco”

15/11/2026 | 10:34:00

Una telefonata speciale, capace di cambiare il corso della sua carriera. Wael Mohya, talento diciassettenne del Borussia Mönchengladbach, ha ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore tedesca direttamente da Jürgen Klopp. Il giovane attaccante ha raccontato le emozioni di quel momento e il rapporto nato con il commissario tecnico, che ha avuto un ruolo importante anche nella sua scelta di rappresentare la Germania. Intervistato da Bild, Mohya ha ricordato il momento in cui è arrivata la chiamata: “Ero a casa, in palestra, nel seminterrato. Quando ho capito che mi stava chiamando il commissario tecnico, mi sono subito tolto le cuffie e ho smesso di allenarmi. Poi è arrivata la bella notizia”. Il diciassettenne ha raccontato di aver comunicato tutto ai genitori durante la cena: “È stato un momento incredibile. Non è stato speciale soltanto per me, ma anche per tutte le persone che mi sono vicine. Dopo quella telefonata il mio cellulare è letteralmente esploso di messaggi”. Mohya ha poi speso parole importanti per Klopp, sottolineando quanto siano stati decisivi i colloqui con l’allenatore: “Le conversazioni sono state molto belle, sincere e aperte. C’erano anche i miei genitori e per me era importante che venissero coinvolti. Non mi ha fatto promesse né garantito nulla: mi ha detto che qui avrei potuto conquistarmi tutto con il lavoro”. Il giovane talento ha anche spiegato perché abbia scelto la Germania nonostante l’interesse del Marocco, Paese d’origine della sua famiglia: “Il Marocco era interessato e non lo ha mai nascosto. I miei genitori vengono da lì, è una parte della mia famiglia e ho grande rispetto per questo Paese. Ma per il modo in cui Jürgen Klopp ha parlato con me, non ho dovuto riflettere a lungo prima di accettare la convocazione. Mi ha convinto con i suoi argomenti e ho capito subito che era un tipo fantastico”.

foto: instagram Mohya