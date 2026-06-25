Modric: “Le 200 presenze con la Croazia? Sono felice, ma ora voglio la qualificazione”

25/06/2026 | 17:12:52

Luka Modric, centrocampista del Milan, contro Panama, ha toccato le duecento presenze con la maglia della Nazionale della Croazia. Una giornata particolare per l’ex Pallone d’Oro che ha festeggiato il traguardo con un pranzo speciale con la squadra. .

Il giocatore ha così parlato alla rosa: “Prima di tutto, grazie di cuore a tutti per le congratulazioni e grazie per aver reso ancora più speciale la mia 200esima presenza in nazionale – le sue parole riportate da HNS.Team -. Non sapevo che avreste preparato tutto questo per me, quindi non ho nemmeno preparato il discorso. Raggiungere le 200 partite con la mia maglia preferita è qualcosa di veramente incredibile. Non avrei mai potuto sognare di raggiungere questo traguardo, e per di più ai Mondiali, al più grande evento del mondo. È davvero speciale. Abbiamo ancora una partita del girone davanti a noi, raggiungiamo l’obiettivo primario di arrivare alla fase a eliminazione diretta. Abbiamo qualità, carattere, unità, che abbiamo dimostrato in una partita difficile. Abbiamo dimostrato di poter superare ogni avversità e difficoltà. Grazie ancora a tutti, tutto ciò che ho vissuto e sto vivendo con la mia maglia preferita è incredibile. Andiamo avanti insieme!”.

Foto: Instagram Modric