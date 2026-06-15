Modric: “La Croazia può competere con chiunque. Vogliamo fare come gli ultimi due Mondiali”

15/06/2026 | 18:00:12

Luka Modric ha parlato così in conferenza stampa del Mondiale pronto a scattare per la Croazia: “La forza più grande della Croazia nelle ultime edizioni della Coppa del mondo è sempre stata l’unità e dovrà essere così anche questa volta. Non siamo qui per partecipare, per fare da comparsa. Quando il gruppo è compatto, possiamo competere con chiunque. Noi giocatori più esperti dobbiamo dare una mano ai giovani, aiutarli a crescere e trasmettere loro esperienza, qualità e carattere. I giovani devono sentirsi liberi di mostrare le loro qualità e noi dobbiamo supportarli. È in corso un ricambio generazionale, ma vogliamo continuare a vincere e a far bene come successo nelle ultime due edizioni del Mondiale”.

foto x milan