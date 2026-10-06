Modric: “Il Real può ribaltare la situazione e disputare una stagione di successo. Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico”

06/10/2026 | 13:20:56

Il centrocampista del Milan, Luka Modric, ha parlato ai microfoni di Teledeporte. Queste le sue parole sul momento del Real Madrid:

“È solo l’inizio della stagione e credo che il Real Madrid, con un nuovo allenatore, abbia una squadra di altissimo livello, pronta a competere per tutti i titoli, come sempre. Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico o di pensare che sia tutto finito solo perché il Barcellona è avanti di 6 punti. Grazie alla rosa, ai giocatori e all’allenatore che hanno, il Real Madrid può ribaltare la situazione e disputare una stagione di successo”.

Foto: X Milan