Modric: “Felice di restare al Milan, la voglia di riscatto è immensa”

23/07/2026 | 19:48:43

Luka Modric ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo l’annuncio del rinnovo: “Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre”.

foto x milan