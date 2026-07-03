Modric all’ultimo ballo? Lui glissa: “Non è il momento di parlarne. Il mio futuro lo scoprirete presto”

03/07/2026 | 10:00:54

Era forse l’ultimo ballo, almeno in Nazionale, tra Luka Modric e Cristiano Ronaldo. Chi avesse perso nella notte, avrebbe detto addio alla Nazionale, ma anche al calcio probabilmente.

E’ Luka Modric lo sconfitto. Il giocatore, al Milan la scorsa stagione, sembra avere ormai le idee chiare su cosa farà, ma non ha ancora parlato ufficialmente.

Anche nella notte, Luka ha così glissato: “Il futuro? Adesso non è ancora il momento di parlarne, lo scoprirete presto”, le sue parole riportate da Sportske Novosti.

Foto: Instagram Modric