MLS, Henry contro il razzismo: si inginocchia per 8 minuti e 46 secondi

Questa notte e ripartita la MLS e, in un’America ancora scossa dalle proteste del Black Lives Matter, Thierry Henry, tecnico del Montreal Impact, in occasione della gara con il New England Revolution, ha voluto lanciare il suo messaggio contro il razzismo. Il francese ha indossato una maglietta con la scritta Black Lives Matter, ed è rimasto inginocchiato, con il pugno in alto, per 8 minuti e 46 secondi, tempo trascorso da George Floyd sotto il ginocchio del poliziotto.

✊🏽✊🏾✊🏿@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale MLS