MLS: convocato Messi per l’All-Star Game, ma non ci sarà per le vacanze

29/07/2026 | 15:14:27

Lionel Messi sta trascorrendo le vacanze a Rosario, sua città natale. A 10 giorni dalla fine del Mondiale, che lo ha visto protagonista, l’argentino non sta prendendo parte, insieme a Rodrigo De Paul, alle partite di MLS dell’Inter Miami, in comune accordo con la società. Ma c’è di più. Infatti, per l’MLS All-Star Game, previsto questa notte alle 02:00 ora italiana, contro le stelle della lega messicana, Leo Messi è stato convocato ma non prenderà parte alla sfida, dopo essere stato autorizzato a un periodo di vacanze. È il terzo anno di fila in cui “La Pulce” si assenta a questo show.

Foto: Instagram Inter Miami