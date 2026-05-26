Mkhitaryan, niente addio al calcio: in arrivo il rinnovo annuale con l’Inter

26/05/2026 | 21:30:21

Henrikh Mkhitaryan ha deciso di rinnovare il contratto con l’Inter. Un altro anno ancora, questa la scelta definitiva come riporta La Gazzetta dello sport, ad un ingaggio profondamente ridotto rispetto ai 4 milioni netti a stagione che il centrocampista armeno ha percepito fin qui. L’accordo attuale scadrà il mese prossimo, il 30 giugno, poi entrerà in vigore quello nuovo. Una decisione fortemente voluta da Chivu, che avrebbe chiesto all’armeno un’altra annata.

Foto: Instagram Mkhitaryan