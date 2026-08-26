Miretti riparte dal Besiktas: per Italiano era una prima scelta
26/08/2026 | 23:25:40
Fabio Miretti si appresta a lasciare la Juventus. Oggi l’ultima seduta di allenamento con i suoi compagni, destinati a diventare ex nelle prossime ore. Domattina Miretti salirà su un volo privato destinazione Istanbul, il Besiktas lo aspetta. Soprattutto è stata una richiesta pressante di Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto nelle sue precedenti esperienze. Operazione in prestito con diritto di riscatto da 13-14 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
foto x juve