Miretti: “La mia è una rivincita, molte mie prestazioni sottovalutate. Obiettivo? Pensare più della salvezza”

Fabio Miretti, centrocampista del Genoa, autore della doppietta contro il Lecce, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro i salentini.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di avere di nuovo un giocatore come Malinovskyi, è anche grazie a lui se ho fatto questa doppietta”.

È una rivincita dopo qualche critica? “Molte mie prestazioni sono state sottovalutate, però cerco di non pensarci troppo, anche qualche fischio mi ha dato la carica per migliorare”.

Cosa vuol dire per te sfidare la Juve? “Non penso al futuro, penso ancora al Genoa: ci sono ancora nove partite, non dobbiamo pensare solo alla salvezza perché possiamo puntare ancora più in alto”.

Foto: sito Genoa