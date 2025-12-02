Miretti, ci sono sirene di mercato ma per la Juventus ora è un fattore

02/12/2025 | 19:32:04

Fabio Miretti è tornato al centro della Juventus dopo un lungo e fastidioso infortunio, ha avuto minutaggio e potrebbe averne nelle prossime partite. Spalletti l’ha utilizzato anche da titolare, in un reparto con qualche problema il suo contributo potrebbe essere importante. La scorsa estate per Miretti ci aveva provato il Napoli, ma senza grande profondità nel senso che mai eravamo entrati nel vivo della trattativa per la volontà della Juventus di non privarsene. Nelle ultime settimane ci sono stati sondaggi da parte di qualche altro club di Serie A in vista di gennaio, Miretti farebbe comodo a chi ha bisogno di sistemare qualcosa in mezzo al campo. Ma la Juventus resta su una posizione per il momento rigida, in una stagione che sta entrando nel vivo ha bisogno di diverse soluzioni e per questo non vuole approfondire altri discorsi. Vedremo se la situazione cambierà nelle prossime settimane.

Foto: X Juventus