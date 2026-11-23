Mink Peeters, dal Real Madrid al ritiro: “Ho capito che lasciare non significa fallire”

23/11/2026 | 10:05:49

A 16 anni era arrivato al Real Madrid dall’Ajax, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio olandese e soprannominato “il Guti olandese”. La carriera di Mink Peeters, però, è stata condizionata da un lungo calvario di infortuni e sette interventi chirurgici, che lo hanno portato a ritirarsi dal calcio professionistico a 27 anni. Oggi, a 28, ha trovato una nuova strada, tra il settore giovanile del PSV e un progetto dedicato alla crescita dei giovani calciatori. “Prendere la decisione di lasciare il calcio professionistico è stato difficilissimo. Era stata tutta la mia vita, ma da quando ho fatto quel passo ho trovato molta più pace. Ho scoperto che la passione e la mentalità sviluppate durante la carriera possono essere utilizzate in modi diversi. Oggi dedico la stessa energia a Build Your Baller e ad allenare i ragazzi del PSV. Per la prima volta da tanto tempo sento di godermi nuovamente il percorso”. Peeters ha raccontato quanto sia stato complicato accettare la fine del proprio sogno: “Per anni mi sono rifiutato di arrendermi. Dopo ogni infortunio mi ripetevo che potevo cambiare la situazione, che dovevo soltanto lavorare di più e andare avanti. Poi è arrivato un momento in cui mi sono reso conto che non mi divertivo più. Giocavo perché non volevo rinunciare al mio sogno, non perché fossi davvero felice”. La consapevolezza è arrivata gradualmente: “Con il tempo ho capito che lasciare non significava fallire. Significava scegliere un’altra direzione nella vita. Essere forti non vuol dire sempre stringere i denti. A volte significa accettare la propria situazione, parlare di quello che si prova e capire che la propria identità è molto più grande del calcio”. Da questa esperienza è nato Build Your Baller, progetto realizzato insieme al socio Massimo Fonseca: “Vogliamo aiutare i giovani calciatori a sfruttare al massimo le loro carriere. Nel calcio ci concentriamo quasi esclusivamente sulle prestazioni, sullo sviluppo fisico e sui risultati, dimenticando tutto quello che succede fuori dal campo. La nostra piattaforma offre strumenti per lavorare sugli obiettivi, riflettere sugli allenamenti, comprendere le emozioni e gestire il proprio percorso”. Peeters è tornato anche al PSV, dove oggi ricopre il ruolo di assistente allenatore dell’Under 12: “Sono stato cinque anni nel settore giovanile del PSV, quindi il club ha sempre avuto un significato speciale per me. Volevo restare legato al calcio, ma da un’altra prospettiva. I ragazzi mi ricordano perché abbiamo iniziato a giocare”. Il suo messaggio ai giovani è legato soprattutto alla gestione delle aspettative: “Quando sei molto giovane e ricevi tanta attenzione, tutti hanno un’opinione. Ti dicono cosa devi fare, dove devi giocare e che tipo di calciatore devi essere. Ma alla fine è il tuo percorso. Spero che i ragazzi rimangano concentrati sul proprio sviluppo e non sulle aspettative degli altri”. Guardando indietro, Peeters non rinnega le scelte compiute, ma riconosce ciò che avrebbe potuto fare diversamente: “Sarei stato meno duro con me stesso. Tutto ruotava attorno al calcio e mi mettevo molta pressione perché volevo riuscire a tutti i costi. Avrei voluto godermi di più alcuni momenti, ma non rimpiango le decisioni prese. Ho seguito il mio sogno e mi ha regalato esperienze di cui sarò sempre grato”.

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