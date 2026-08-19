Milosevic, niente Udinese. L’attaccante ha scelto il Braga

19/08/2026 | 10:20:53

Jovan Milosevic lascia lo Stoccarda, ma non andrà all’Udinese. L’attaccante, secondo quanto riporta Ben Jacobs, ha deciso di accettare la proposta del Braga e oggi sosterrà le visite mediche. Ieri l’Udinese aveva fatto un concreto tentativo per sorpassare, ha avuto anche buone speranze di farcela, ma senza chiudere tutti gli accordi come aveva segnalato una fonte Italo-spagnola. Operazione da circa otto milioni.

Foto: Instagram Milosevic