Milla: “E’ una delle giornate più belle della mia vita. Devo un ringraziamento eterno alla famiglia e al mio procuratore”

24/11/2026 | 23:21:18

Le parole di Milla a Sky Sport: “Sono molto felice per quello che sto vivendo insieme a questa squadra. E’ una delle giornate più felici della mia vita. Sappiamo che la Champions presenta queste situazioni, nel primo tempo abbiamo faticato ma abbiamo dimostrato grande unione. Oggi in tribuna c’era anche mio papà ed è stato speciale averlo qui. Devo un ringraziamento eterno alla mia famiglia e al mio procuratore”.

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