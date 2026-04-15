Milito: “Un ritorno di Lautaro al Racing? Ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte”

15/04/2026 | 17:59:12

L’ex attaccante dell’Inter e presidente del Racing, Diego Milito, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“La finale di Madrid 2010? La sera prima c’era grande tensione, ma con il clan degli argentini ci siamo raccolti a vedere un film che raccontava delle Islas Malvinas e, vedendo i ragazzi argentini che si erano recati là per dare il loro contributo rischiando la vita, ci siamo gasati in vista della partita col Bayern. Le parole di Lautaro sul tornare un giorno al Racing? Ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Lautaro ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale. I miei tanti ex compagni diventati allenatori? Erano già allenatori in campo: sicuramente Cristian Chivu è l’uomo giusto per l’Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande coach. Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia ancora concretizzato. Vi assicuro invece che sentiremo ancora tanto parlare di Thiago Motta: è fortissimo e avrà modo di dimostrarlo”.

Foto: X Inter