Milito avverte: “Inter scordati la vittoria in campionato, la Juve impara dalle sconfitte”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Milito ha raccontato il suo punto di vista in previsione della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia fra Inter e Juventus, con un pensiero anche alla corsa finale per lo scudetto e senza dimenticando la bella vittoria ottenuta in campionato da Conte contro i bianconeri. Queste le sue parole: “L’Inter farà bene a dimenticare quella vittoria. Meritatissima, certo, arrivata dopo una prestazione completa. Ma la Juve è una grande squadra. E le grandi squadre imparano sempre dopo una sconfitta. Questa poi è una competizione diversa: lo scontro è su 180 minuti, in campo si ragionerà anche su questo. Sicuramente eliminare la Juve e andare in finale aggiungerebbe ulteriore forza alla corsa scudetto dell’Inter”.

Foto: zimbio