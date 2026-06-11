Militao: “Mourinho è un ottimo allenatore. Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”

11/06/2026 | 18:00:04

Il difensore del Real Madrid e della Nazionale brasiliana Eder Militao, ha concesso un’intervista a SportyNet. Queste le sue parole:

“Perdersi il Mondiale? È dura, sì. Raphinha, Endrick, Bruno Guimarães… mi hanno scritto per sapere come stavo. Certo che volevamo essere lì, abbiamo lavorato per questo, ma li sostengo al cento per cento. È molto doloroso non poter partecipare ai Mondiali, ma devo anche pensare alla mia carriera. Avrei potuto infortunarmi anche giocando per la nazionale. L’ho accettato e mi sono affidato molto alla mia famiglia. Mourinho? È un ottimo allenatore. Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Personalmente, la vita ha i suoi alti e bassi. L’importante è essere mentalmente forti. Se si sta bene mentalmente e si ha un buon rapporto con la famiglia, tutto scorre meglio”.

Foto: X personale