Militao: “La maglia del Real è la più importante, rappresenta la gioia di giocare nel club più grande del mondo”

16/04/2026 | 17:22:15

Il difensore del Real Madrid, Eder Militao, ha concesso un’intervista a GQ Hype. Queste le sue parole:

“La maglia del Real? È la maglia più importante del calcio per club, rappresenta la gioia di sapere di giocare per il club più grande del mondo. I momenti più importanti al Real? Le due Champions League che abbiamo vinto, senza dubbio. Quella del 2022 è stata molto speciale perché è stata la mia prima”.

Foto: X Militao