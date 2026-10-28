Milinkovic-Savic: “L’entusiasmo della vittoria va portato avanti. Obiettivi? Abbiamo due gare difficili e dobbiamo raccogliere punti”

28/10/2026 | 23:13:19

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Monza. Queste le sue parole:

“I complimenti di Landucci? Principalmente bisogna parare, poi se ci metti giocare con i piedi è un qualcosa in più. Se questa è la vittoria della svolta? Bisogna andare partita per partita, poi quando vinci c’è entusiasmo e va portato avanti. Obiettivo? Dico partita per partita perché abbiamo due gare difficili e dobbiamo raccogliere punti”.

Foto: X Napoli