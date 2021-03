Milik: “Voglio essere ricordato a Marsiglia. Futuro? Sogno di giocare in un grande club”

Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli, oggi al Marsiglia, ha parlato del suo presente e dei suoi sogni per il futuro in una intervista a L’Equipe: “Qui mi sento importante, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM. Voglio essere ricordato qui a Marsiglia, voglio diventare un giocatore importante. Poi ho anche dei sogni, voglio giocare nei più grandi club al mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà. Voglio mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al Marsiglia. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come un grande attaccante”.

Foto: Twitter OM