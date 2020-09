Milik, sempre più Roma. Dzeko, sempre più Juve. Countdown

Milik, sempre più Roma. Dzeko, sempre più Juve. L’incastro forse più importante dell’intera sessione di calciomercato procede nel migliore dei modi. Siamo in pieno countdown, il traguardo è molto vicino. A questo punto sarebbe sorprendente se ci fossero intoppi o complicazioni. Non ce ne saranno. La giornata è stata importante in chiave Milik che aveva già aperto sabato scorso e che ha dato la definitiva apertura in giornata. Milik ha lasciato Castel Volturno prima di pranzo, a quel punto ha avuto davvero inizio la trattativa con la Roma, con il suo agente impegnato a mettere a posto i dettagli del contratto. Che, ripetiamo, è quinquennale da circa cinque milioni a stagione, con bonus, incentivi e ulteriori conferme sul fatto che la Roma creda moltissimo nel polacco. L’idea forte è quella di chiudere entro la giornata di venerdì, al Napoli andranno 26 milioni distribuiti in vario modo e con pagamento dilazionato, più altri due milioni di bonus più difficili. A quel punto, quando verranno messi a posto tutti i dettaglio, Edin Dzeko sarà libero di andare alla Juve. Operazione da 15 milioni, ingaggio da 7 milioni abbondanti più bonus. Ora la missione, ripetiamo, è chiudere prima del weekend.

Foto: twitter Champions