Milik: “Ho tanto rispetto per Sarri, è un grande allenatore. Contro la Lazio sarà una partita dura”

Arkadiusz Milik, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio, ha commentato il proprio rapporto con il tecnico biancoceleste e il ritorno in Italia da avversario con la maglia del Marsiglia: “Con Sarri abbiamo avuto un buon rapporto. Ho tanto rispetto per lui perché è un grande allenatore. Abbiamo fatto bene a Napoli anche se non abbiamo vinto niente. Al Chelsea ha vinto l’Europa League e alla Juve il campionato. È un allenatore forte con le idee chiare e che gioca un calcio offensivo. Sono stato 5 anni a Napoli, conosco bene il campionato. La Lazio è una squadra forte con tanta qualità. Penso che l’Europa League non c’entra nulla con la Serie A. Mi aspetto una squadra pericolosa e noi dobbiamo essere pronti per affrontare una partita dura”.

FOTO: Twitter Milil