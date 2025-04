Milik dopo il rinnovo: “Il viaggio continua, non vedo l’ora di tornare in campo”

30/04/2025 | 14:00:10

La Juventus ha comunicato poco fa l’ufficialità del rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik, che ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2027 Il centravanti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per celebrare la notizia:”Il viaggio continua. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

Foto: Instagram Milik