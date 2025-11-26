Milan, si fermano Saelemaekers e Pulisic. La situazione

26/11/2025 | 17:55:47

Il Milan deve monitorare la situazione di due titolatissimi, si tratta di Saelemaekers e Pulisic. Il belga si è fermato per un problema alla schiena durante l’allenamento, non riuscendo a completare la seduta. Non sembra una cosa grave, domani Saelemaekers potrebbe ricominciare a lavorare a pieno regime. Da verificare, invece, Pulisic per un affaticamento muscolare e in questo caso bisognerà capire meglio a partire dalla giornata di domani.

Foto: X Milan