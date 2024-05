Milan, Pioli recupera Kalulu. Jovic si è allenato solo parzialmente in gruppo

Il Milan ha continuato a preparare oggi la sfida con il Genoa, in programma domenica alle ore 18:00. La buona notizie per Stefano Pioli riguarda Pierre Kalulu, tornato stabilmente ad allenarsi in gruppo. Luka Jovic, invece, ancora alle prese con un problema muscolare, ha svolto metà seduta con i compagni di squadra e metà in maniera personalizzata. Hanno lavorato a parte Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, che, con ogni probabilità salteranno la partita di domenica contro il Grifone.

Foto: Instagram Kalulu