Milan nei guai: perde Rabiot, Gila e Moreira per Udine
24/10/2026 | 15:05:51
Si riempie l’infermeria del Milan. Alla vigilia della trasferta di Udine, Ruben Amorim dovrà fare a meno di tre titolarissimi, fermatisi nel corso della mattinata e non convocati per la sfida del Bluenergy Stadium. Si tratta di Adrien Rabiot, fermato da un affaticamento al polpaccio destro; Diego Moreira, alle prese con un affaticamento al flessore sinistro e Mario Gila, costretto a dare forfait per un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.
Foto: Sito Milan