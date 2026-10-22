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Milan, l’esito degli esami di Gonçalo Ramos e Chukwueze

22/10/2026 | 16:31:43

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Gonçalo Ramos, fermatosi nella rifinitura pre Bournemouth per un problema al polpaccio, dovrebbe saltare la sfida di domenica contro l’Udinese. Per Chukwueze, invece, la situazione è più grave e verrà valutato tra 10/15 giorni. Il Milan ha comunicato l’esito degli esami a cui si sono sottoposti i due giocatori.

“Gonçalo Ramos è stato sottoposto a esami strumentali per valutare l’affaticamento accusato al polpaccio sinistro. La risonanza magnetica ha dato esito negativo.

Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un consulto specialistico per il problema all’anca sinistra e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo per valutarne l’evoluzione è previsto tra 10 e 15 giorni”.

Foto: X Milan