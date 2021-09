Milan, la Curva Sud risponde a Gazidis: “Grazie per la sensibilità nei confronti dei tifosi”

Dopo le parole di rassicurazione da parte di Ivan Gazidis riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Milan in Champions League, arriva la lettera di ringraziamento da parte di Curva Sud Milano, il gruppo di sostenitori rossoneri che in precedenza si era lamentato degli esorbitanti costi dei tagliandi. Ecco il messaggio:

“Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League. Ancora una volta la dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi, annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa. Sempre con il Milan nel cuore. Curva Sud Milano – AIMC”.

Foto: Instagram Curva Sud Milano