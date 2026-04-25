Milan-Juventus, le probabili formazioni

25/04/2026 | 22:21:11

Il posticipo di domani sera vede in campo Milan e Juventus. Gara importante in chiave Champions, con la Juve che può addirittura agganciare il Milan.

In casa rossonera, Allegri sulla sinistra ha provato Estupinan che dovrebbe partire titolare, con Bartesaghi non al meglio in settimana. L’unica preoccupazione riguardava Fofana: ma il mediano sta bene e giocherà. Sulla corsia destra torna dal primo minuto Saelemaekers. Pulisic e Leao in attacco.

In casa Juventus, un ballottaggio in attacco e uno a centrocampo per Spalletti. Yildiz o Boga dal 1′: Il turco nei giorni scorsi si era allenato a parte, ma potrebbe farcela e tornare titolare. In mezzo il dubbio è tra Thuram e Holm con il francese favorito. David confermato in attacco dopo il gol al Bologna.

Queste le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti