Milan: intervento perfettamente riuscito per Saelemaekers. Il comunicato

13/10/2026 | 16:38:49

Il Milan e Ruben Amorim perderanno, fino all’avvento del 2027, Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è stato operato quest’oggi ad Amsterdam in seguito all’infortunio riportato qualche giorno fa in allenamento a Milanello. Il comunicato: “AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito”.

Foto: Instagram Milan