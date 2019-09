Milan-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni del derby

Il countdown è già partito. Mancano meno di 24 ore e poi sarà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina. Fischio d’inizio a San Siro alle ore 20,45, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni del big match della quarta giornata di Serie A.

Antonio Conte conferma il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali e la linea difensiva formata da Godin, De Vrij e Skriniar. D’Ambrosio dovrebbe agire sulla fascia destra al posto di Candreva, mentre sulla corsia opposta ci sarà il solito Asamoah; in mezzo al campo spazio a Barella, Brozovic e Sensi. In attacco, Lautaro Martinez è favorito su Politano per una maglia da titolare al fianco di Lukaku. Marco Giampaolo dovrebbe invece optare per il 4-3-3: in porta Donnarumma, al centro della difesa Musacchio e Romagnoli con Conti e Rodriguez sulle corsie laterali. Biglia in vantaggio su Bennacer per il ruolo di regista, ai suoi lati Kessie e Calhanoglu. Nel tridente d’attacco spazio a Suso, Piatek e Rebic, con Paquetà che partirà dalla panchina.

Milan-Inter, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rebic. All. Giampaolo