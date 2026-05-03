Milan inguardabile, lezione Sassuolo con Berardi e Laurienté (2-0). Espulso Tomori

03/05/2026 | 16:56:44

Il Sassuolo è ancora la bestia nera del Milan, Berardi e Laurienté abbattono il Diavolo 2-0 (in 10 dal 24′). Il Sassuolo parte forte e trova il vantaggio dopo 5′. Dopo un avvio di studio, a ritmi blandi, il Sassuolo va in buca. Jashari perde palla in mediana con Thorstvedt, che sviluppa l’azione in orizzontale: palla prima a Nzola, poi a Laurienté e appoggio per il classico sinistro a giro di Berardi. L’esterno neroverde si conferma bestia nera del Milan. Al 9′ il centrale rossonero Tomori viene ammonito per gioco scorretto su Thorstvedt. Al 24′ lo stesso Tomori sgambetta volontariamente Laurienté lanciato in fascia: secondo giallo inevitabile, Milan in dieci. Al 47′ il Sassuolo trova anche il raddoppio. Splendida azione collettiva del Sassuolo che trova il secondo gol: Lipani apre di prima su Laurienté, che scambia stretto con Thorstvedt e scaglia un destro vincente sul primo palo. Maignan non impeccabile. Finisce 2-0 con i neroverdi sempre in controllo.

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