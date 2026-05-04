Milan, il lungo digiuno degli attaccanti. Leao non segna da marzo, Pulisic da dicembre

04/05/2026 | 11:16:26

Nella crisi del Milan si trovano numeri che la dicono lunga a partire dall’attacco. Il pacchetto offensivo di Allegri ha ridotto all’osso le reti e anche questo ha complicato la seconda parte di stagione dei rossoneri. Pulisic non segna da 127 giorni (28 dicembre), Füllkrug dal 18 gennaio (106 giorni), Christopher Nkunku da 70 giorni (3 febbraio), Rafael Leao dal 1° marzo (64 giorni) mentre Santiago Gimenez è a secco ormai da un anno, complice l’infortunio che lo ha tenuto fermo per buona parte della stagione.

foto: instagram Milan