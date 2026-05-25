Milan, i tifosi vogliono anche la testa di Zlatan: “Non deve restare nessuno. Via anche Ibra, subito”

25/05/2026 | 20:20:41

Piazza pulita in casa Milan, che poche ore fa ha annunciato la fine dei rapporti con i vari Allegri, Tare, Moncada e Furlani.

Ma i tifosi rossoneri non sono contenti e vogliono anche la testa di Zlatan Ibrahimovic, che ha un ruolo di dirigente esterno, uomo Red Bird. “Non deve restare nessuno. Via anche Ibra, subito” lo striscione comparso poco fa a Casa Milan.

Foto: X Ibrahimovic