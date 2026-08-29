Milan-Hutchinson: la sorpresa di ieri e la trattativa che avanza
29/08/2026 | 21:15:09
Il Milan cerca un trequartista e ci sono conferme sull’interesse per Omari Hutchinson, notizia svelata ieri dal Daily Mail. Il club rossonero sta continuando a informarsi, l’interesse è concreto per il classe 2003 finito ormai ai margini del Nottingham Forest. Non è l’unico nome e potrebbe non essere l’unico acquisto, a maggior ragione se per Gimenez dovessero chiudersi definitivamente gli accordi con il Porto. Ma su Hutchinson l’interesse resta concreto e la trattativa sta avanzando con la formula iniziale del prestito con diritto di riscatto.
Foto: X Nottingham Forest
Foto: X Nottingham Forest