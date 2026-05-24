Milan e Juve fuori entrambe dalla Champions: non era mai accaduto

25/05/2026 | 00:13:33

La Serie A 2025-26 segna un record storico negativo per due big del nostro calcio, Milan e Juventus, le uniche due finaliste italiane che si sono sfidate nel 2003.

Una serata pesantissima per i rossoneri, travolti dai fischi e da un epilogo che fino a poche settimane fa sembrava quasi impensabile. E per capire davvero la portata storica di quanto accaduto bisogna riavvolgere il nastro di oltre trent’anni: l’ultima stagione senza Milan e Juventus in Coppa dei Campioni risale infatti al 1991-92. In Champions League, da quando si chiama così, non era mai accaduto.

Foto: X Milan