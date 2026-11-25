Milan, Camarda assente alla rifinitura: problemi alla caviglia prima dell’Olympiacos

25/11/2026 | 12:45:20

Il Milan si avvicina alla sfida di Europa League contro l’Olympiacos con alcune assenze da segnalare. Francesco Camarda non ha preso parte alla rifinitura alla vigilia dell’impegno europeo a causa di alcuni problemi alla caviglia. Oltre al giovane attaccante, non erano presenti in campo neanche Luka Modric e Strahinja Pavlovic, entrambi assenti nell’ultima seduta prima della partita. Una situazione da monitorare in casa rossonera, con lo staff tecnico chiamato a fare i conti con diverse defezioni proprio nel giorno che precede la gara. Per Camarda il motivo dell’assenza è legato a un problema alla caviglia, mentre per Modric e Pavlovic bisognerà attendere ulteriori indicazioni per capire la natura dei rispettivi stop. Il Milan dovrà quindi valutare attentamente le condizioni dei tre giocatori in vista della sfida contro la formazione greca. Le prossime ore saranno importanti per avere un quadro più chiaro sulle eventuali disponibilità e sulle scelte che verranno adottate in vista dell’impegno europeo.

Foto: sito Milan