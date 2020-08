Inizia alle ore 13 la nuova stagione del Milan con la conferenza di Gazidis, Maldini e Massara.

🗣️ Tune in at 13.00 CEST to catch the Season Kick-off Q&A with the management. Don’t miss it, make sure you’ve got our App

📲 https://t.co/k2zluibzhx

🗣️ Live dalle 13.00 sull’#ACMilan Official App, parola alla nostra dirigenza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/7QSWOH6Tds

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2020